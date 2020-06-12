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蔡政府軟回釣魚台 馬英九：對親愛大哥哥投鼠忌器？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
日本啟動釣魚台更名「登野城尖閣」，再掀釣魚台主權爭端。蔡英文總統籲各方秉持「擱置爭議、共同開發」原則和平解決爭議，巧妙呼應馬前總統2012年發表的「東海和平倡議」論述，馬今表肯定，但仍提醒蔡政府不應否定九二共識。圖／截自馬英九臉書
日本啟動釣魚台更名「登野城尖閣」，再掀釣魚台主權爭端。蔡英文總統籲各方秉持「擱置爭議、共同開發」原則和平解決爭議，巧妙呼應馬前總統2012年發表的「東海和平倡議」論述，馬今表肯定，但仍提醒蔡政府不應否定九二共識。圖／截自馬英九臉書

日本啟動釣魚台更名「登野城尖閣」，再掀釣魚台主權爭端。蔡英文總統籲各方秉持「擱置爭議、共同開發」原則和平解決爭議，而馬前總統2012年發表的「東海和平倡議」論述中，有類似主張。馬英九今表示，蔡總統認同他的主張值得肯定，但仍提醒蔡政府不應否定九二共識。

馬英九表示，「東海和平倡議」建構於「和陸、友日、親美」大戰略上，蔡政府否定「一中各表的九二共識」讓兩岸關係惡化，外交又一面倒向美國淪大國棋子，台灣失去迴旋空間，難發揮以小博大槓桿作用，無法創造讓日本得以妥協條件。

「棋子無法改變棋局，槓桿才能扭轉情勢」。馬英九呼籲，蔡政府要嚴肅面對這次釣魚台更名事件，訓令駐日代表深入瞭解背景，查報何以石垣市在此時採取行動？日本政府有無介入？持何立場？駐日代表也應到國會說明，向全民報告。

馬英九也認為，蔡總統也應徹底檢討對外關係全盤戰略，讓兩岸關係與國際關係相互支援，為台灣爭取談判籌碼，避免在國際政治操作中被邊緣化，否則蔡政府挺香港震天價響，護主權卻只說不做，遲早被人民看破手腳。

馬英九表示，2012年9月25日蘇澳漁會292位漁民搭乘58艘漁船，在海巡署船艦護航下前往釣魚台海域「爭生存，護漁權」抗爭，與日方海上保安廳船艦對峙喊話、水砲互擊數小時。

馬英九說，之後馬政府與日方密集談判，2013年4月10日正式簽訂《台日漁業協議》，替台灣漁民爭取到釣魚台周邊7萬平方公里海域自由作業、不受日方干預的權利，達成「主權不讓步，漁權大進步」的成果，解決40年來的漁業爭議。

馬英九指出，現在蔡政府一再誇耀台日友好，卻未見雙方關係實質提升，不僅釣魚台主權遭挑釁，漁權也大幅倒退；這次石垣市提案改名，我方也是由宜蘭縣政府率先抗議，並經議會通過將釣魚台列嶼正名為「頭城釣魚台」以反制日方。

馬英九批評，在維護釣魚台主權上，只見中央政府簡短發言，未見具體行動，與他任內派海巡署船艦積極護漁的作法完全不同。難道因為外長把日本當作「我最親愛的大哥哥」，所以就投鼠忌器？

但馬英九也說，他2012年任內發表「東海和平倡議」，提出「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」原則，籲各方共享東海資源，並親赴離釣魚台列嶼最近的彭佳嶼，公布「東海和平倡議」路徑圖。蔡總統這次認同他的主張值得肯定。

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