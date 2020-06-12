韓國瑜送別音樂會有人連署罷捷 黃捷：假感恩、實報復

由民間社團打狗讚文化協會主辦的「真愛高雄，珍重再見」音樂會，昨天下午在鳳山行政中心草地舉行，大批支持者穿白衣聲援韓國瑜；不過，時代力量高雄市議員黃捷質疑，現場有民眾在連署罷免她，讓她怒批韓市府的最後一天，稱「以感恩取代仇恨」，卻是在「假感恩之名行報復之實」下落幕！

黃捷昨天在臉書發文指出，有民眾跟他說，韓國瑜現在在鳳山行政中心前草皮舉辦的感恩守望活動，竟在連署罷免她。市府到下台前的最後一天，直接不演了，搞起政治活動？

昨有民眾詢問，為何沒有明確借用規定的鳳山行政中心前的草地可以辦音樂會？她聯絡主管場地的行政暨國際處詢問，回覆說是新聞局借用，所以又向新聞局詢問。

黃捷表示，沒想到還沒得到回覆，就看到新聞局長鄭照新的臉書，批評她多次去電刁難市長告別活動？當一天和尚敲一天鐘，鄭照新局長還是局長身分，請假就算了，卻跳過正規索資及答覆程序，用臉書來昭告天下她所詢問的事項，局長怎麼會選擇用這種方式來處理最後一天的公務呢？

再來，局長表示該活動是新聞局「指導」，「打狗讚文化協會」主辦，但她查了一下發現，內政部的網站上根本查無此團體。也就是說，高雄市政府新聞局所指導的活動，借給了一個根本不是合法立案的人民團體來主辦活動。

而且，一般高雄市民借不到的市政府草地，竟如此簡單就借給一個不知道從何而來的未立案團體來辦活動，而現場竟是從事政治活動，不只違反行政中立，行國處也未確實做到活動內容審查及人數控管，難道未來若有民代或政黨，申請名意是舉辦音樂會，但實際上是在政治活動，也可以嗎？

韓市府的最後一天，稱「以感恩取代仇恨」，卻是在「假感恩之名行報復之實」下落幕！