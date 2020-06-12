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【即時短評】師法新加坡 蔡英文在創造「台灣故事」

聯合報 / 本報記者程平
蔡英文也利用中共對台灣打壓為基礎，透過對媒體、輿論控制，支持蔡英文成為一個世代進步的標籤，逐步形塑一套民進黨能夠長期執政的「台灣故事」。 本報資料照
蔡英文也利用中共對台灣打壓為基礎，透過對媒體、輿論控制，支持蔡英文成為一個世代進步的標籤，逐步形塑一套民進黨能夠長期執政的「台灣故事」。 本報資料照

新加坡長期執政的人民行動黨，依賴一套「新加坡故事」，說服新加坡人長期順服菁英威權領導。而台灣，蔡英文也利用中共對台灣打壓為基礎，透過對媒體、輿論控制，支持蔡英文成為一個世代進步的標籤，逐步形塑一套民進黨能夠長期執政的「台灣故事」。

新加坡學者陳思賢在其著作《新加坡模式—城邦國家建構簡史》中點出，人民行動黨之所以能夠一黨獨大，長期威權執政，主要原因是官方積極宣揚其國家發展論述，藉此取信於民，維持政府威信，倚重的就是建構一套「新加坡故事」論述，強調城市國家新加坡面對各種威脅，需要強勢菁英政府居中協調與善用資源。

過去國民黨掌控媒體，讓人民只能知道政府想讓人民知道的事，說著國民黨建設台灣的「中華民國故事」。在那個時候，思想解嚴、黨政軍退出媒體是民進黨的堅持。隨後，媒體進入百家爭鳴的時代，「中華民國故事」受到嚴厲挑戰，國民黨執政基礎摧毀，不但無法一黨獨大，甚至連重新執政的可能都不被看好。

蔡英文當然清楚控制輿論是政權穩定的基礎，所以也要講述一個她主導的「台灣故事」。大肆採購媒體、置入行銷，縱容媒體大亨介入政治，主動營造有利的執政氛圍；對於不友善的媒體、輿論，輕則批評訊息子烏虛有，製造假新聞，重則拿NCC換照當武器，甚至透過司法製造寒蟬效應；最後再藉由翼網軍助攻，讓不同聲音幾乎失去空間。

民進黨再利用這樣的輿論環境，將自己合理化為進步價值、保台先鋒，給國民黨貼上賣台、腐敗、不知進步的標籤，讓民進黨在不斷擴張的青年選民結構中，變成「台灣故事」的共同創作者，就算無政治立場，也因擔心缺席「台灣故事」，必須有所表態，因此當被告知一定要投票共創「台灣故事」的時候，蔡英文就是唯一。

蔡英文日前在臉書表示，「民主政治沒有一黨專政，我們做得好，人民就會給我們機會。我們做不好，人民就會淘汰我們。」看看人民行動黨在新加坡的長期執政，我們還要相信蔡英文建構的「台灣故事」?

新加坡 蔡英文 民進黨

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