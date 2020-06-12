挺港人千里送家書 何志偉：台港會站在同一陣線

民進黨立委何志偉與台灣基督長老教會等單位今天舉行「反送中周年，千里送家書；台港聯手 捍衛自由」記者會。何志偉表示，中共原本所稱的香港50年不變，如今已蒙灰，但香港朋友勿失信心，「台灣會和你們站在一起」。

何志偉表示，即日起會在國會咖啡廳展出千封家書，這些家書都是對流亡港人不離不棄，從香港寄來打氣關心的香港支持者，展覽同時將展出在台流亡港人回信表達對港人的感謝，以及部分流亡世界各地的港人家書。對於外界有聲音盼修難民法，何志偉說，此刻執政黨若要修法，會有時間壓力，所以對香港會用特別專案，採取特別對待。

與會的無黨籍立委林昶佐表示，他曾問流亡台灣港人想做的事情，他們說想聽閃靈的演場會；但由於閃靈時常涉及敏感政治問題，早被香港拒絕入境，對於有粉絲期待，林昶佐回應，相信有一天自己可以回到香港開演唱會。

香港藝人杜汶澤則透過影片表示，自己曾在1993年因為欠下高利貸而跑路到台灣，相對現在香港年輕人逃亡是為了公義，讓他覺得很自卑；希望台灣朋友可以多多支持香港年輕人，「光復香港、時代革命，一定要撐下去」。