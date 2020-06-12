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郵局發券涉民進黨內鬥？ 藍：蘇貞昌挖坑等吳宏謀跳

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
行政院規劃七月中發放振興三倍券，但實體券發放重責卻全落在郵局體系，可預期工作量加大恐讓郵局忙中出錯。國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，發三倍券規劃恐涉民進黨派系鬥爭，行政院長蘇貞昌是挖坑要讓中華郵政董事長吳宏謀跳。記者周志豪／攝影
行政院規劃七月中發放振興三倍券，但實體券發放重責卻全落在郵局體系，可預期工作量加大恐讓郵局忙中出錯。國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，發三倍券規劃恐涉民進黨派系鬥爭，行政院長蘇貞昌是挖坑要讓中華郵政董事長吳宏謀跳。記者周志豪／攝影

行政院規劃七月中發放振興三倍券，但實體券發放重責卻全落在郵局體系，可預期工作量加大恐讓郵局忙中出錯。國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，發三倍券規劃恐涉民進黨派系鬥爭，行政院長蘇貞昌是挖坑要讓中華郵政董事長吳宏謀跳。

黃子哲表示，最近蘇貞昌與新潮流也相當緊張，台水董事長魏明谷日前請辭就傳說是因蘇與新潮流有一些問題，如今吳宏謀也正好是菊系人馬，也就是民進黨內泛新潮流系，發三倍券有可能出差錯，不免讓人聯想其中有派系鬥爭可能性。

黃子哲質疑，這次發三倍券由中華郵政承擔這麼大的業務責任，蘇貞昌說是要考驗中華郵政，這會不會是挖坑，要讓吳宏謀跳，假設做的好，榮耀與成績蘇貞昌拿下，一旦出錯就由吳宏謀背黑鍋，蘇一定唯吳是問。

但黃子哲也揶揄，民進黨全面執政後派系鬥爭傾輒情形嚴重，但吳宏謀也不用擔心，吳過去任高雄市副市長因氣爆事件請辭，任交通部長時又因普悠瑪號事件成任期最短的部長，過去背鍋後出路往往都還不錯，未來可能追隨陳菊到監察院。

吳宏謀 蘇貞昌 黃子哲

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