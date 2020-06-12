下一個誰最可能被罷免？ 網路聲量分析黃捷只排第二

罷韓案通過後，多個支持罷韓民代成為下一波罷免目標，包括時代力量高雄市議員黃捷、台灣基進立委陳柏惟、民進黨台北市議員梁文傑、立委劉世芳、桃園市議員王浩宇等人。根據分析網路聲量的「網路溫度計」統計，目前網路討論度以罷免王浩宇的聲量最高，黃捷次之。

「網路溫度計」在6至8日間，進行網路聲量統計 。結果顯示，王浩宇以1萬5576筆資料量居冠，分析可能原因除了早被韓粉譏為「不分區議員」外，在高雄市議長許崑源過世當天，王在臉書寫下「力挺韓國瑜！許崑源晚間跳樓身亡」，也引發深藍怒火。

黃捷則以1萬1750筆資料位居第二名。分析原因可能和黃捷早因質詢韓國瑜翻白眼事件，惹來許多韓粉不滿有關，當時就有韓粉發起罷免活動，加上近日的靈堂致意爭議，使其罷免的網路聲量竄高。

此外，梁文傑也在許崑源過世當天失言在臉書寫下「嚇死人，是有賭很大嗎」，讓他的罷免網路聲量提升至3114筆；但梁文傑隨後道歉止血，風波並未擴大；至於劉世芳、陳柏維的罷免網路聲量，分別為667筆與1294筆，相較王、黃兩人網路討論度較低。