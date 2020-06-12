人才循環大聯盟白皮書發表 蔡總統正面回應白皮書建議

由美國在台協會和台灣成立的「人才循環大聯盟計畫」（TCA）今天舉辦白皮書公開發表會，蔡英文總統在致詞時表示，這一波的疫情帶來許多史無前例的挑戰，凸顯出產業對創新能量的重大需求。現在全球的供應鏈因為疫情的衝擊正在轉移，台灣已經做好了準備，要把握機會在未來全球供應鏈中扮演關鍵性角色。

針對白皮書中建議台灣轉型為國際人才中心，蔡總統在致詞時正面回應，並希望國發會能參考及善用這些建議，與會的龔明鑫在會後受訪時說，會盤點白皮書內容，除了鬆綁制度外，也會提供額外誘因，來吸引國際人才，如涉及修法也將盡快啟動，最快在立法院下個會期就會提出。

蔡總統表示，經過這波疫情的衝擊，凸顯出產業對創新能量的重大需求，無論是對於接觸使的追蹤，使用科技系統提升支援配置的效率，遠距工作和學習，或是數位科技的創意使用，這些都是防疫生活中的最佳工具，而發展這些工具的關鍵，就在於怎麼培養更多新創人才。

蔡總統說，面對這些挑戰和機會，政府在人才培育上要特別強化兩個面向，第一當然就是雙語能力，第二個就是數位技能。在這兩個面向上才能讓台灣人才在全球化時代有更脫穎而出的實力。

另外，產業全球化是政府的目標，蔡總統表示，台灣不論在科技、製造業還有研發領域，都在世界處於領先地位，政府也希望從全世界招募更多樣化人才，持續提供台灣的國際競爭力。因此，從2018年以來，已經發出超過720張就業金卡給來自全球的優秀人才，未來政府將鬆綁相關的管制，雇用更多外國專業人才，同時也會提供更多政策誘因，讓更多的公司聘雇國際人才。

蔡總統說，除了高階管理人才，政府也希望吸引全球頂尖大學學生來台灣實習及工作，把台灣打造國際人才中心。所以，人才循環大聯盟真的非常重要，可以有效協助台灣、美國及來自世界的人才，跟需要跟企業建立連結，這些國際人才的交流將為我們帶來更多的創意、創新及創造，她也期待未來台灣和美國在人才培訓及交流上建立更多樣的合作關係。