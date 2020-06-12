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展現數位國力 蔡總統：用人才鏈結台灣與世界
為打造2030年台灣數位國際人才發展藍圖，協助產業轉型與國際化，美國在台協會、立法院數位國力促進會與經濟部今天上午在台北國際會議中心共同主辦「數位國力-人才循環大聯盟白皮書」發表會，除了蔡英文總統與美國在台協會處長酈英傑代表致詞，會中並由國發會主委龔明鑫代表接收人才循環大聯盟白皮書。
蔡總統致詞時感謝美國在台協會和政府團隊以及參與聯盟的企業夥伴，因為民間跟政府一起努力，人才循環大聯盟這個願景才能實現。
此外，蔡總統也再次表達政府將爭取與培育國際頂尖技術、研發管理人才的決心，讓台灣產業團隊能夠更加國際化，擁有全球競爭的視野和能力。透過國際人才循環交流、培養數位技能，以強勁的產業實力，建立與世界更緊密連結的台灣。
白皮書內容共有「建立人才循環的國家級政策」、「促進國際學術交流」、「善用已身處台灣的外國人才」、「鼓勵新創人才的自由循環」、「增加台灣職場中女性的參與率」等五大主題之建言，將可深化台灣人才之國際視野，建立台美產業人才鏈結機制，深厚台美合作關係。
本次活動除發表人才循環白皮書外，並邀請經濟部工業局局長呂正華、中華民國外貿協會董事長黃志芳、台北市美國商會副會長邵駿崴、歐洲在台商務協會理事長尹容、中華民國全國工業總會常務理事侯傑騰、美國維吉尼亞大學教授林夏如等人舉行論壇，共同探討台灣如何轉型成為國際人才。
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