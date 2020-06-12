蔡英文：未來強化雙語能力 鬆綁管制雇用更多外國人才
蔡英文總統今天表示，新冠肺炎疫情衝擊，凸顯出產業對創新能量的需求，無論是使用科技提升資源配送的效率等面向，都是防疫生活中的最佳工具，而發展的關鍵就在如何培養更多新創人才，現在全球供應鏈因疫情重整，台灣已做好準備，要在未來供應鏈中扮演角色，未來面對挑戰，要強化雙語能力、數位技能，讓台灣人才在全球化時代有脫穎而出的能力。
美國在台協會（AIT）、立法院數位國力促進會與經濟部今天共同主辦「數位國力—人才循環大聯盟白皮書」發表會，蔡英文、AIT處長酈英傑、立法院長游錫堃等人出席；大聯盟盼透過白皮書對於「建立人才循環的國家級政策」等五大主題建言，深化台灣人才的國際視野，建立台美產業人才鍵結機制。
蔡英文說，產業全球化是政府目標，希望從全世界招募更多人才，提升台灣的國際競爭力，政府2018年以來已發出720張就業金卡，未來將鬆綁管制，雇用更多外國人才，並提供誘因，讓更多公司願意雇用外籍人才。
酈英傑致詞時表示，人才循環大聯盟有四個目標，包括確保台灣的未來仍持續和民主世界堅定相繫，因為若台灣的頂尖人才能和自由且開放的印太區域有深刻連結，台灣的未來也會同樣地在民主世界中保有關鍵角色；另外為了避免人才外流，因此創造可行的替代選項，就是讓人才能夠在理念相近的經濟體之間，尤其是美國，能容易地流通。
游錫堃表示，新冠肺炎肆虐時，台灣運用數位國力與科技實力的防疫成果讓全世界驚艷，因此更應該把握這股數位時代的浪潮，協助國內產業轉型及提升，而這有賴跨國合作、互相學習和交流，「數位大聯盟」計畫，可以讓台美雙邊科技人才，透過這個數位最高殿堂，進行高強度的互相切磋學習。
白皮書內容提到，要對抗中國大陸在經濟和外交上對台灣的孤立，最有效的方式就是促使台灣的勞動力更加國際化，而能否達成目標，取決於台灣盡速成為雙語國家，大幅拓展機會，讓更多台灣學生出國獲得教育和專業工作經驗，並要優先培養與國際連結並精通科技的人才。
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