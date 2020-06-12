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蔡英文說沒有一黨專政？柯文哲：每次問A她就答C

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
台北市長柯文哲上午參加福國社宅動土典禮，參觀建物模型。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午參加福國社宅動土典禮，參觀建物模型。記者楊正海／攝影

北市柯文哲9日在議會總質詢時評論罷韓過關後的台灣政局變化，稱這已經不只一黨獨大，已經到一黨專政的程度了，引發熱議，蔡英文總統也說沒有一黨專政；對此，台北市長柯文哲上午參加福國社宅動土典禮，對於蔡英文說沒有一黨專政，柯文哲說，還是那句話，「我每次問A她就答C」。

柯文哲接著說，黨政軍退出媒體，當年是哪個政黨的主張？「她從來不回答我的問題」；至於柯文哲昨在市議會總質詢時說一黨專政要修正？柯文哲說，沒有啦，這就算是批評了，當然有時候被覺得over，但是老實講，他覺得還是那句話，「直接回答我的題目，就像我每次問她台灣價值，她也都不回答。」說黨政軍退媒體是誰的主張？她也沒回答。

媒體問柯，覺得蔡總統的民主跟大家不一樣？講什麼都被黨同伐異？柯文哲說，不過還好啦，他是還滿耐打的，可以活到現在，後來才想一想算了，這還不錯。

柯文哲 蔡英文 北市

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