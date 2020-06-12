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【即時短評】「一黨專政」民進黨跳腳 柯P必說對什麼

聯合報 / 本報記者蔡晉宇
民進黨19日舉行中常會，主席蔡英文在會場外接受訪問談及罷韓後高雄市政局。 本報資料照
民進黨19日舉行中常會，主席蔡英文在會場外接受訪問談及罷韓後高雄市政局。 本報資料照

台北市長柯文哲稱，罷韓後台灣政局已不只是一黨獨大，而是一黨專政；固然「一黨專政」有其學術上定義，但柯文哲所要表達的，不外乎是大權一把抓的民進黨，不僅失去自省能力，也背棄了對人民的承諾。且從綠營像被打到了痛點般的大動作回擊反應看來，柯文哲肯定說對了些什麼。

回顧蔡總統過去所做的承諾，無論礦業法、居住正義或是勞工權益，至今都呈現跳票狀態。2017年，蔡總統頒佈已故導演齊柏林褒揚令時，承諾推動「礦業法」修法，法案上會期在立院一度取得大部分共識，只剩下幾個關鍵條文待協商，但最後關頭民進黨團未將此議題納入協商，因屆期不續審，環團努力終究功虧一簣。

2016年，蔡英文競選總統時也曾提住宅三箭，盼杜絕房市炒作實現居住正義；但可笑的是，上個會期行政院提出的打房利劍「實價登錄2.0」竟在立院未被民進黨籍的召委排審，最終三讀通過的綠委版本，諸多關鍵條文都被拿掉，成了在野黨戲稱的「實價登錄0.5」。兩個案例都清晰可見，重大改革通過與否，全在執政黨一念之間，未能回應民眾期待，實無推諉理由。

「一黨專政」也體現在五院人事提名上，繼上個月提名所有的考試委員後，蔡總統近日將再提名所有監察委員，到了2023年9月，所有大法官更將都是蔡所提名，屆時將集行政、立法、司法、考試、監察於一身，恐成為台灣民主史上，沒有人能監督的超級總統。

電影「少林足球」中有段經典台詞，「裁判、球證、旁證，都是我的人，你要怎麼跟我鬥」；當前民進黨恰似少林足球中的魔鬼隊，集所有資源於一身，還不許旁人說三道四。

前陣子罷韓團體盜用法務部標誌，法務部長蔡清祥稱可以原諒，被藍營戲稱「綠色是原諒的顏色」。如今，選民更不願見到的，恐怕是民進黨權力日益膨脹之際，依然未能回應人民期待，讓綠色，成為獨裁的顏色。

民進黨 柯文哲 居住正義

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