【重磅快評】組不組黨 王金平掌握國民黨團結密碼

罷免韓國瑜投票前一天，國民黨籍的立法院前院長王金平主動透露，獨派大老辜寬敏鼓勵他出來組「台灣國民黨」。雖然王金平很快就說「用膝蓋想就知道怎麼可能」，但後來辜寬敏又說，王金平對此建議「沒贊成也沒反對」、「心裡想但不敢做」。到底國民黨會不會再一次分裂，儼然又成了話題。

雖然成了話題，但平心而論，漣漪不多。首先王金平雖然號稱「南霸天」，藍綠通吃，但政治實力確實已今非昔比，就算組黨，能號召多少「國民黨黨內菁英」出走，令人懷疑。其次，建議他組黨的辜寬敏，是綠營大老，此舉政治意涵很強烈，與其說是幫王金平找政治出路，不如說是希望更進一步鞏固民進黨權力，即使兩人真的一拍即合，要選民上當的機會也不大。

不過，從國民黨的情況來看，王金平確實某種程度掌握了國民黨的「團結密碼」。從馬英九擔任國民黨主席乃至當選總統，再到後來幾任主席，不管在朝在野，王金平雖大多數的身分是「國民黨不分區立委第一名」、「國民黨籍的立法院長」，但和國民黨的關係，卻一直是若即若離，國民黨的「8年執政」也因此徒具虛名，大多數的時候，在王金平的「調和鼎鼐」喬王運作下，連立法院也無法搞定。比起現在民進黨的「真完全執政」，可說天差地遠。

除了在議事上，王金平對國民黨各項選舉的支持，也始終曖昧不明，令人充滿想像空間。而王金平似乎也頗為滿意這樣的模糊空間，這讓國民黨不得不對王金平抱以無限的尊重，唯恐其在黨內發生不良影響。

由此觀之，如果王金平決定不組黨、留在國民黨內打拚，當然最好。但如果真的出走，另起爐灶，國民黨也算是能在沒有王金平的情況下，不需顧慮所謂「南霸天」的想法走自己的路，倒也不見得純然是壞事。最糟的情況，反而是留在黨內，卻仍然一如以往，對是不是要幫黨的政策背書，幫黨的候選人站台動員而扭捏作態，形同凌遲。

如今國民黨內部對許多路線問題爭吵不休，王金平如果出走，說不定反而能激起國民黨內更強的團結意識，共同對外，未必真的是壞事。所以說王金平掌握了國民黨的團結密碼，並非虛言。