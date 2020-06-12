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Zoom再添爭議！ 王丹針對六四活動遭阻發緊急聲明

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
王丹。本報資料照片
王丹。本報資料照片

民運人士王丹針對6月3日他們的六四紀念活動兩度出問題，他今天在臉書「王丹网站 Wang Dan's Page」發表緊急聲明，他說，針對Zoom公司的聲明承認接受來自中國政府的要求，關閉紀念六四的活動。他對此表示震驚與抗議，將繼續尋求法律和輿論的支持，要求Zoom公司為自己的錯誤行為承擔責任。

政大法律系副教授劉宏恩在臉書表示，備受爭議的遠距會議軟體Zoom再添一重大爭議︰只因為在美國的中國人權人士以遠距視訊跨國紀念六四天安門事件，Zoom就把他們使用的帳號刪除。請注意︰這些中國人權人士「在美國」，即使對於在美國的使用者，Zoom也照樣予以審查刪除。

●王丹緊急聲明：

zoom公司剛剛發表聲明，承認接受來自中國政府的要求，關閉紀念六四的活動。我對此表示震驚與抗議。

我認為這說明：

1。中共正積極主動地向全世界的民主制度發起進攻，他們已經開始插手美國等國家的社會制度和生活方式。全世界都應當警惕這個警訊；

2。美國的企業應當遵守美國的法律和社會規範，任何為了自己的商業利潤而侵犯自由民主體制的行為都是對美國國家利益和人民生活的侵犯。

3。zoom公司配合中國的要求，使得我們的活動無法順利舉行，這樣的行為不是一個聲明就可以擺脫責任的。我們將繼續尋求法律和輿論的支持，要求zoom公司為自己的錯誤行為承擔責任。

王丹

六四 王丹 人權

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