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北京紀念在台犧牲的共諜 還有很多人隱姓埋名

賴清德參與哈佛校友會視訊會議談疫情的影響

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導

副總統賴清德今晚應中華民國哈佛大學校友會邀請，在總統府以視訊方式參與Harvard Table Series「COVID-19對臺灣的影響：過去、現在和未來」網路研討會。賴清德在會中除了分享台灣防疫經驗及疫情對個人與企業的影響，也談及後武漢肺炎經貿方式的改變及因應之道，更期許台灣品牌一定要去打國際盃，推動生醫產業。

賴清德說，台灣這次防疫的成功，證明了不是只有共產世界才有辦法成功地達到防疫目標，民主國家也可以。除了達到守護國人健康的目標，對國際社會也傳達了一個重要的訊息，就是民主也可以發揮功能，民主也可以有效率、團結地面對疫情的侵襲。

此外，賴清德也提到此次疫情對於個人的影響，包括，一、生活態度的改變：未來戴口罩的人可能會變多，社交距離的習慣未來可能也會維持，生活習慣可能也會改變；二、是工作方式可能改變：利用視訊的方式在家辦公，達到各種工作、公務上面的需求；三、消費習慣的改變：去逛實體店面的習慣會不若以往，可能會喜歡透過電子商務、也可能比較不願意去搭乘飛機、客輪到外國去旅遊，相信這些在未來都很可能發生，當然也值得觀察。

他同時指出，此此疫情也讓大家看到了一些現象，第一個現象就是各國都在整備防疫的戰備物資。換句話說，生產線會斷鏈，生產面也會重組，包括生產、然後停工，甚至物流也會受到影響。

第二個是，各國的戰略物資都會移到自己的國內，像台灣也在整備、美國也在整備、相信日本其他國家也都在整備，大家都不希望哪一天下一波疫情真的產生的時候，仍然面對目前的窘境；第三個就是這個會自然而然地衝擊到金融方面的影響；第四個就是中美貿易，如果這個衝突不斷的話，或是兩國之間的關係沒有辦法改善的話，相信地緣政治會進一步衝擊到經濟的發展，這個是勢所難免的。在這種狀況之下，國際社會，特別是臺灣，當然要好好的去因應。

賴清德說，這一次防疫工作，大家的共同努力不僅贏得國人的信心，國際社會也很肯定，無意中也樹立了、塑造了台灣的品牌。這一場防疫的工作，讓台灣成為國際上公共衛生實力數一數二的國家。在這種狀況之下，台灣的品牌一定要去打國際盃，這也是蔡英文總統520就職的時候，一項非常重要的指示。

賴清德指出，我們也要藉此去推動台灣的生醫產業，他上任之後曾參訪國家衛生研究院。國家衛生研究院除了很迅速地合成瑞德西韋藥物，同時單株抗體、篩檢試劑基本上也已經完成了初步工作，甚至於疫苗方面，也有信心在今年年底就可以進入臨床試驗，希望在年底的時候，能夠有緊急疫苗提供給第一線醫護人員或是第一線需要的人員來使用。我們打了一個好表現的上半場，下半場就是生物科技相關產業要接下去，在國際上好好發揮。

賴清德說，由於我們消費行為改變，不管是電子商務或透過視訊去從事私人或公務活動，台灣ICT產業本來就在國際上占有一席之地，在這種狀況之下，台灣也應該要掌握機會，順勢而為，讓我們的ICT產業結合防疫的需求，進一步推動新的產業。台灣科技本身就有基礎，再加上人工智慧、物聯網等新科技出來，包括雲端運算、大數據分析、或是5G世界的來臨，臺灣有人才、技術，也有資金，我們也應該能夠成為亞太科技新創中心。

賴清德表示，要達到這個目標，我們要做的地方還很多，除了要整合這些力量以外，法令方面也要努力，中小企業我們也要協助。此外，台灣一定要積極努力去突破重圍，加入區域經濟，不管是CPTPP，又或是與單一國家，特別是美國、日本這些主要國家簽訂自由貿易協定，這樣的話，我們才有辦法從危機當中找到轉機，然後塑造台灣一個新的未來。

賴清德 疫情

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