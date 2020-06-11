同台行銷觀光 柯文哲：潘孟安是新潮流的好人

台北市長柯文哲中午與屏東縣長潘孟安同台，行銷雙邊觀光旅遊。柯文哲下午赴議會總質詢，民進黨議員張茂楠問說，他很納悶，柯文哲有駡過新潮流，但潘孟安是新潮流縣市長。柯文哲說，新潮流也有好人。

張茂楠說，柯文哲曾在市議會駡過新潮流，說新潮流不倒，台灣不會好，但潘孟安是新潮流縣市長。柯文哲笑說，新潮流也有好人，張茂楠說，所以是把潘孟安當新潮流的好人？柯說，他和賴清德也還不錯。

張茂楠再追問，覺得新潮流裡面什麼人比較不好？柯笑說，裡面有好人、有壞人，至於新潮流不倒台灣不會好？對不對？柯說，原則上是對的。

張茂楠表示，柯右邊駡人，左邊牽手？人前手牽手，背後下毒手，這樣好嗎？柯文哲說，新潮流也有好人，潘孟安是新潮流好人。

至於民眾黨立委蔡壁如上午開記者指藍白合作，張茂楠說，民眾黨會不會插旗高雄市，柯文哲說，蔡壁如的說有漏洞，可以跟藍合作，可以跟綠合作，正確說法應該是，都不排除和誰合作，按照議題，在立法院看投票就很清楚。