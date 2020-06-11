因應新冠肺炎疫情衝擊 總統府宣布國安、外交新人事

總統府發言人丁允恭今天表示，蔡英文總統任命國安會副秘書長蔡明彥出任駐歐盟代表，現任外交部政務次長徐斯儉則將接任國安會副秘書長，現任駐歐盟代表曾厚仁則將接任外交部政務次長，外交部政務次長謝武樵擔任駐英國代表。此外，國立台灣科技大學資工系特聘教授李漢銘出任國安會諮詢委員。

丁允恭指出，鑑於國際局勢快速變遷，特別在疫情衝擊下，如何加速拓展與國際社會更多實質的互動與合作，進而強化台灣的國際地位，鞏固國家安全，將是國家邁向新一階段發展的要務，總統期待即將出任新職的國安、外交團隊成員全力以赴，共同為國家開創新局。

總統府表示，蔡明彥為現任國家安全會議副秘書長，是英國倫敦大學國王學院戰爭研究所博士，曾擔任陸委會諮詢委員、國防安全研究院董事、遠景基金會董事，及國立中興大學國際政治學研究所所長，專精於國際戰略與外交政策研究，且嫻熟於國家安全事務。

總統府指出，現任外交部政務次長徐斯儉，是美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任財團法人民主基金會執行長、國立清華大學中國學程副教授，對區域與國際情勢有深入瞭解，且在外交實務工作上表現傑出；謝武樵為現任外交部政務次長，曾擔任駐俄羅斯、泰國代表處代表，長期服務於外交體系，是卓有歷練的資深外交人員。

總統府還表示，曾厚仁為現任我國駐歐盟兼比利時代表，是美國維吉尼亞大學國際關係學博士，曾任總統府副秘書長、國安會副秘書長、駐愛爾蘭代表、駐帛琉大使，對外交與國安事務都有深厚經驗。