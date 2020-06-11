一黨專政有被剝奪發言？柯文哲：不是拖到牢裡才叫霸凌
台北市長柯文哲日前說，民進黨不僅是一黨獨大，已是一黨專政。時代力量台北市議員林穎孟總質詢時說，柯喜歡毛澤東、過去也常引用毛澤東的話，毛曾說「剝奪反對派的發言就是一黨專政」，但柯文哲有無被剝奪發言？柯文哲回應，霸凌不一定是要拖到牢裡才叫霸凌，不過他也不在意。
柯文哲說，之所以說一黨專政，目前台灣黨政軍退出媒體了嗎？根本是黨政軍控制媒體，議員問，以前是國民黨、現在是民進黨？柯說，民進黨與國民黨比賽？這兩個一樣爛不是嗎？
另外，對於柯文哲曾說，先進國家少用罷免？林穎孟拿美國為例，指美國發動罷免失敗37次、成功21次；台灣罷免1次、失敗3次，哪一個國家比較先進？質疑柯文哲講話講太快，柯文哲說，罷免不能是常態，這是先例。
林穎孟也要求柯文哲，應該再改善發言，柯文哲說，他已改善好多次了。
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