釣島更名 游錫堃再籲擱置爭議台日合作面對中共威脅

宜蘭議會今天搶先在日本沖繩縣石垣市之前，通過將「釣魚台」更名「頭城釣魚台」。曾任宜蘭縣長的立委游錫堃今再度呼籲擱置主權，他說，東亞和平非常重要，台日友好且共同面對中共威脅，雙方應該要合作。

釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）長期存在主權爭議的。據琉球新報等報導，石垣市議會6月份例會9日開議，將提出更名案，預定在22日院會處理。由於執政黨占議會多數，預料表決將順利通過，10月1日更名。此舉引發宜蘭縣強烈反彈，宜蘭縣議會緊急通過臨時動議案，建議請縣政府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，以捍衛管轄權；縣長林姿妙也邀請蔡英文總統登釣魚台宣示主權。

游錫堃下午在立法院受訪，日方若不行動，台灣的地方政府也不會提出反制。釣魚台是中華民國的領土，但日本、中共都同樣主張，產生爭議。東亞的和平很重要，尤其台日都面臨中共很大的危險，中共軍機繞台、航母經常騷擾、飛彈針對台灣，東亞和平很重要，日本與台灣如此友好，面對中共威脅，應該合作，暫時擱置領土或主權爭議，共同開發。

游錫堃說明，台灣與日本形同左鄰右舍，日本最南端的領土與宜蘭相距只有116公里，二戰終戰後，一些日本人返回日本是從宜蘭蘇澳坐船回琉球。至於被問到若真的有人登島掛門牌，是否衝擊台日關係？游錫堃說，再度呼籲雙方冷靜，共同促進台日之間更友好，為東亞帶來更大的和平，不要有事端。