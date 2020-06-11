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游錫堃：樂見捷克議長訪台 自由民主國家交流深具意義

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
立法院長游錫堃下午接見加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹(Mr. Jordan Reeves)等人。記者蔡佩芳／攝影
立法院長游錫堃下午接見加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹(Mr. Jordan Reeves)等人。記者蔡佩芳／攝影

捷克參議院議長維特齊(Miloš Vystrčil)宣布8月底將率領一個經貿代表團訪問台灣；但捷克外交部長派提賽克(Tomáš Petříček)表達反對立場。對此立法院長游錫堃表示，他不敢置評他國內政，但樂見也歡迎捷克參議院議長訪台，同為自由民主國家，交流深具意義。

游錫堃下午在立院受訪表示，也是透過媒體得知捷克內部有不同意見，他國內政他不敢置評，不過站在中華民國立法院院長身分，得知捷克參議院議長來訪，非常歡迎，也很高興看到他來訪，可以藉此訪問，讓雙方有更多交流。同為自由民主的國家，這樣的交流非常有意義，尤其捷克與台灣都是從專制過渡到民主，應有很多值得共同學習的地方。

另一方面，長期存在主權爭議的釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島），因日本沖繩縣石垣市有意變更行政地址，由「登野城」變更為「登野城尖閣」，引發宜蘭縣強烈反彈。曾任宜蘭縣長，游錫堃今再度呼籲擱置主權，他說，東亞和平非常重要，台日友好且共同面對中共威脅，雙方應該要合作。

據琉球新報等報導，石垣市議會6月份例會9日開議，將提出更名案，預定在22日院會處理。由於執政黨占議會多數，預料表決將順利通過，10月1日更名。此舉引發宜蘭縣強烈反彈，宜蘭縣議會緊急通過臨時動議案，建議請縣政府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，以捍衛管轄權；縣長林姿妙也邀請蔡英文總統登釣魚台宣示主權。

游錫堃表示，日方若不行動，台灣的地方政府也不會提出反制。釣魚台是中華民國的領土，但日本、中共都同樣主張，產生爭議。東亞的和平很重要，尤其台日都面臨中共很大的危險，中共軍機繞台、航母經常騷擾、飛彈針對台灣，東亞和平很重要，日本與台灣如此友好，面對中共威脅，應該合作，暫時擱置領土或主權爭議，共同開發。

游錫堃說明，台灣與日本形同左鄰右舍，日本最南端的領土與宜蘭相距只有116公里，二戰終戰後，一些日本人返回日本是從宜蘭蘇澳坐船回琉球。希望雙方冷靜，共同促進台日之間更友好，為東亞帶來更大的和平，不要有事端。

日本 捷克 游錫堃

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