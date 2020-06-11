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南方澳大橋崩塌案 監院糾正交通部

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
南方澳斷橋意外震驚社會。圖／本報系資料照
南方澳斷橋意外震驚社會。圖／本報系資料照

宜蘭南方澳大橋去年10月1日無預警坍塌。監察院今天表示，南方澳大橋橋梁管理機關長期權責不明，導致橋梁檢測、評估作業難以落實，交通部及宜蘭縣政府均有違失，因此今天通過監委張武修、包宗和、蔡崇義對交通部所提之糾正案，並請宜縣府檢討改進。

查案監委表示，宜蘭縣政府及港務公司10多年來，雖對南方澳大橋雖有進行檢測及維護作業，但檢測及維護項目均未涵蓋攸關這座特殊橋梁結構安全的鋼索及錨碇裝置；且自2012年移撥為航港局財產後，交通部也未將其納入橋梁檢測三級品管制度，並從未實施督導考核及評鑑，有明顯違失。

查案監委指出，交通部未善盡中央公路主管機關職責，訂定特殊性橋梁維護管理相關技術規範，使各級公路橋梁管理機關辦理公路橋梁檢測、評估、維修及補強作業時有所依循；再者，航港局與港務公司間就南方澳大橋管理多年權責不明，斷橋至今，對該橋之檢測、維護權責，見解仍嚴重分歧，亦是提出糾正原因之一。

查案監委說明，南方澳大橋屬雙叉式單拱橋，造型新穎，結構系統特殊，全世界僅有2座，卻因上述原因導致崩塌，造成人員傷亡、財產損失，並影響國際聲譽，交通部、宜蘭縣政府及港務公司難辭其咎。

此外，查案監委也表示，交通部面對監院調查，以公路總局所送「南方澳跨港大橋倒塌事件分析報告」為密件，表示「陳核中尚未奉核」、「礙難提供」，其內容卻先完整披露於報章媒體，這部分交通部應查明並依法追究相關責任。

南方澳大橋 航港局 港大

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