放軟？評民進黨一黨專政 柯文哲：也許用字不精確

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
台北市長柯文哲。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
台北市長柯文哲。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

台北市長柯文哲9日在議會總質詢時評論罷韓過關後的台灣政局變化，稱這已經不只一黨獨大，已經到一黨專政的程度了。引發熱議，柯文哲下午在議會總質詢時，針對議員黃郁芬質詢，柯文哲說，也許用字不精確，有人認為一黨專政有特殊定義，不管一黨獨大、一黨優勢，但權力抑制，使用要有自制。

黃郁芬說，民眾黨是在野黨，市長有批評過民進黨、總統，自己也是政治受難者家屬，但過去國民黨一黨專政、威權時代，有野黨主席可以批評總統、中央，還可以享受媒體光環嗎？柯文哲說，施明德、黃信介。 黃郁芬反問，但他們都被起訴，「你有被起訴？」，柯說，不然他怎麼來當台北市長，他是有被抓去調查局調查的人。

黃郁芬說，年輕人聽到一黨專政，想到的是中國。但柯文哲寫這貼文，難道台灣和中國一樣？柯文哲說，中國本來就是集權國家，希望台灣比中國更民主自由，不是比爛。

柯文哲 民進黨

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