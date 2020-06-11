台灣對陸出口占比攀高 李貴敏：新南向已出現潰敗趨勢

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委李貴敏。圖／李貴敏辦公室提供
國民黨立委李貴敏。圖／李貴敏辦公室提供

蔡政府上台後兩岸關係持續低迷，但台灣對陸出口卻持續飆升，5月對陸出口占比已高達45％，貿易依存度不斷飆升；反觀出口東協占比卻創10年新低，只剩14.1％。國民黨立委李貴敏認為，民進黨吹了多年的「新南向」已出現潰敗趨勢。

李貴敏表示，今年二月間因疫情肆虐邊境管制，台灣企業只能靠庫存應急，行政機關所稱「擴大台商回台」與「加速新南向移轉」方案成空談，以現今兩岸依存度尚無法脫離大陸產業鏈。

李貴敏認為，國際經濟不會完全按照政治邏輯運轉，其他國家也是一樣，以韓國三星為例，雖關閉在陸手機生產線，改布局越南、印度，但越南生產所需電子零組件30%仍由大陸供應，台灣經濟發展無法自絕於大陸之外。

李貴敏說，台灣超過六成生產來自台商，台商有超過九成在大陸生產，想要全盤與大陸經濟脫鉤，形同自殘，只會造成更嚴重的困境甚至失業問題，所以所謂新南向，根本不是萬靈丹，政府不能再對兩岸經貿互動問題視而不見。

台商 越南

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