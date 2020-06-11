柯文哲臉書轟民進黨 徐弘庭：你是民進黨的汙點證人

台北市長柯文哲昨天在臉書狂轟民進黨，批評民進黨把不同意見者都打成檳榔、叉燒包，黨同伐異，非我族類從不手軟，只要不同調就是破壞團結、中共同路人，還說民進黨大肆採購媒體，甚至有側翼粉專。柯文哲下午至議會總質詢，徐弘庭說，若談在野力量，柯文哲最有資格，過去是民進黨的盟友，非常清楚民進黨做了什麼，可以做污點證人的就是柯文哲。

國民黨議員徐弘庭指出，柯文哲昨天臉書發文的內容，都是一直在發生的事，但柯文哲卻都是點到為止，他希望柯文哲若要在野合作 ，應該開誠開誠佈公，把民進黨的手段、做了什麼，講清楚，才有可能突破，藍白才有合作的空間。柯文哲說，是非對錯，但對的事還是要講。

柯文哲周六要去嘉義市市政交流，徐弘庭也批評，柯文哲想操作在野大聯盟，但要注意自己身分是台北市長，若是要振興，台北市面臨疫情重大衝擊，柯去嘉義，台北市問題解決了嗎？柯文哲說，去是做市政交流，一個月前講好，去看日環蝕，是嘉義市先要求，因天文館有協助。

議員闕枚莎質詢時也問柯文哲2022台北市長的布局，對於蔣萬安、黃珊珊、陳時中、鄭麗君，甚至是韓國瑜，誰最有機會？柯文哲說，事事難料，由台北市民決定，2018年以來，政治版圖變化太快，面臨極端政治，叫他預測很難，但會給有機會的人慢慢學習。

柯文哲說，以他一個做滿台北市長的人來說，前總統李登輝講過，要循序漸進，給每一個人一個機會去認真學習， 闕枚莎問柯，對黃珊珊有沒有信心？柯文哲未正面回應，柯說，人在往前進、有順風逆風，但要評論柯文哲這個人時，別忘了他騎過一日雙塔，是怪胎，有強大的意志力。