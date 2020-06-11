與五星級潘孟安同台 吊車尾柯文哲：我最有機會進步

疫情趨緩，屏東縣長潘孟安今天北上多縣市行銷觀光，中午與台北市長柯文哲同台，跨縣市合推南北「觀光大屏台」。由於遠見雜誌日前評鑑縣市首長滿意度，潘孟安為五星級第一，柯文哲卻吊車尾，媒體問是否會請教一下潘孟安？柯文哲回答，「這樣很好，現在我是最有機會進步的人」，每個人來，都能學習人家的優點。

媒體也問，會不會推薦潘孟安吃空心菜？柯文哲回答，這是無聊(台語)的問題。

柯文哲說，潘孟安被評鑑為五星級縣長，潘是孟安吃苦耐勞，媒體追問，若陳時中當市長，是否可以拿五顆星？柯文哲則說，以客為尊，不要問政治題。

對於媒體提問柯文哲日前說，現在民進黨不僅一黨獨大、還一黨專政。潘孟安表示，每個人的看法都尊重，但這次的主題還是在觀光，希望大家往前看，防疫時期的經濟發展如何活躍。

至於接下來的高雄市長補選，對於民眾黨立委蔡壁如說，高雄市長補選，如果可以的話，民眾黨也可以與國民黨共推無黨籍的人，對此，柯文哲回答，潘孟安來，以客為尊，請議員問政治題。

倒是接下來將到嘉義參訪，柯文哲說，因為6月21日是日環食，百年一見，所以去看一下天文奇景，加上嘉義市長黃敏惠邀請，而且台北市一年會有兩次到三次的外縣市參訪，所以配合日環食活動去嘉義參訪。

潘孟安致詞時表示，他第一次踏進北市府是在2015年，當時是為北市府擁有的小琉球2.6公傾土地，北上拜會柯文哲，表達屏東急需這塊土地作為社福醫療機構。沒想到柯文哲聽到屏東是為擘劃小琉球社福醫療機構，柯二話不說馬上答應。現在這塊地的第一期工程小琉球護理之家已經在去年營運，第二期日照中心也規劃完成，正要發包，這次也北上感謝市長柯文哲的協助。

潘孟安也透露，他之前跟柯文哲吃便當，才發現有人吃便當比他快。