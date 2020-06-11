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【重磅快評】佩琪文哲吃空心菜 能擋蚵仔煎國家隊？

聯合報 / 主筆室
總統蔡英文9日到基隆廟口吃蚵仔煎，被外界解讀為「滅柯」。圖／基隆市政府提供
總統蔡英文9日到基隆廟口吃蚵仔煎，被外界解讀為「滅柯」。圖／基隆市政府提供

高雄市長韓國瑜白衣道別，台北市長柯文哲唇亡齒寒；總統蔡英文一方面強調沒有所謂「罷韓國家隊」問題，一方面回槓柯文哲：「民主政治沒有一黨專政」。柯文哲不服回槓，蔡英文不囉嗦，臉書直接PO出基隆廟口夜市宵夜文，蚵仔煎或蚵仔湯任君選。

「罷韓國家隊」高唱凱歌後，下一個出征對象是誰？柯文哲極力推薦侯友宜；不過看起來，柯P有點當仁不讓。

近日來，柯妻陳佩琪和柯文哲前敵罵陣，輪流引戰。陳佩琪以「逆時中」開打，引發和台北市議員簡舒培的「舒琪大戰」，終篇卻是浪漫而悽楚的「鐵達尼號」上「佩琪和文哲永遠在一起」。

柯文哲嘴上謙說「講出來很丟臉，因為我沒有陳佩琪這麼勇敢」；不過他的慘烈，不只在挑戰了整個民進黨政府的「國家隊」，更在直接掀開了小英的「國王新衣」：罷韓後的台灣政局，不只一黨獨大，而是已經到了一黨專政的程度。

至於民主政治，柯文哲的台灣寓言更嗆辣：蘇格拉底是被人民用投票方式處死的；希特勒也是德國人民投票選出來的。

所以， 2020台灣兩場重要投票，年初的總統大選和6月的罷韓投票；誰是台灣的蘇格拉底，誰又是台灣的希特勒？

終究是要來的風雨，也是無法躲避的硬戰，「鐵達尼號」上的佩琪和文哲，浪漫用兵，悽楚上陣，順便收納韓粉。

不過，蔡英文左右開打，拳腳並施，既能伏虎，焉不降龍；因此，她說沒有「罷韓國家隊」問題，民主政治也沒有一黨專政。

蔡英文似乎是在澄清沒有什麼「罷韓國家隊」組織。政府體制當然沒這個組織，但從中選會、法務部、國防部、警政署到國營事業，國家機器全面開動，最後關頭蔡英文主持民進黨中常會通過罷韓聲明，台灣隊長親任「罷韓國家隊」隊長。因此，重點不在「罷韓國家隊」之名，而在「罷韓國家隊」之實。

就像柯文哲回槓蔡英文時說的，「重點不是一黨專政之名，而是一黨專政之實。」

蔡英文說沒有「罷韓國家隊」問題，也等於是以公開背書方式，把蔡政府所有破壞行政中立、選擇執法等逾法濫權作為合法化和正當化。蔡英文如此表態，一黨專政更加落實，爾後「罷柯國家隊」、「罷侯國家隊」能不奮力更創新猷？

蔡英文吃蚵仔煎被外界解讀為「滅柯」，柯文哲覺得很無聊，回應「那我每天吃空心菜」。罷韓之後，不知柯文哲還能吃幾天空心菜？不過，蔡英文肚子餓了，隨手就招來交通部長林佳龍、內政部長徐國勇和基隆市長林右昌，陪同到廟口夜市吃蚵仔煎，這只是「國家隊」的小陣仗，恐怕就不是「身處撞到冰山快沉的船上」的「佩琪和文哲」能比的。

台北市長柯文哲（右）和妻子陳佩琪（左）最近輪流引戰。陳佩琪「逆時中」，柯文哲則批民進黨一黨專政。圖／聯合報系資料照片
台北市長柯文哲（右）和妻子陳佩琪（左）最近輪流引戰。陳佩琪「逆時中」，柯文哲則批民進黨一黨專政。圖／聯合報系資料照片

罷韓 柯文哲 蔡英文

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