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說好了香港人道救援專案呢？ 行政院：陸委會尚未報告

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院發言人丁怡銘。圖／行政院提供
行政院發言人丁怡銘。圖／行政院提供

蔡英文總統上個月底指示行政院組成專案小組，由陸委會負責專案規劃，提供港人援助方案，預計最快一周出爐，但至今尚未正式宣布方案。行政院發言人丁怡銘今表示，人道救援方案尚未向行政院長蘇貞昌報告，政府正持續觀察香港局勢發展，針對情勢發展做相關細緻規劃當中。

丁怡銘表示，人道救援方案部分，政府正持續觀察香港局勢發展，將針對情勢發展做相關細緻規劃，目前會本於人道原則相關法規，積極妥適處理港人狀況，而相關細節會由陸委會本於職權說明。

丁怡銘說，政府非常關心香港局勢，不過專案部分，陸委會還沒有向院長報告，兩岸之間的問題，還有陸委會專案考量，都由陸委會本於職權去說明。

蔡總統上個月27日指示行政院成立援港專案小組，陸委會主委陳明通翌日便說明專案小組4項原則，包含第一「政府主導」，第二「陸委會進行跨部會協調」，第三「由政府設立的法人機構執行，整合民間力量，公私協力」，第四「政府編列預算挹注經費」，但相關細節至今尚未出爐。

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