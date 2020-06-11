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影／宜蘭縣議會今通過提案 正名釣魚台為「頭城釣魚台」
宜蘭縣議會今天通過臨時動議案，建議請縣政府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，以捍衛管轄權，縣政府表示將研議辦理。
日本石垣市要將把釣魚台更名，引發台日爭議，釣魚台行政區被畫為宜蘭縣頭城鎮大溪里內，更引發縣政府等不滿，頭城鎮籍縣議員蔡文益在議會臨時動議，反制日方更名案，建議縣政府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，此案在34席議員中，獲得29位議員連署，並在今天通過臨時動議案。
對此，縣政府表示，將研議辦理。
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