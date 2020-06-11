影／宜蘭縣議會今通過提案 正名釣魚台為「頭城釣魚台」

柯文哲表示，罷韓之後的台灣政局，不只一黨獨大，已經到了「一黨專政」的程度；黨政軍退出媒體當初是民進黨提出的主張，如今「民進黨怎麼變成當年要推翻的人」？柯文哲的質疑直指要害，讓民進黨不得不回應。

2020-06-11 06:00