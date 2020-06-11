影／陳時中不排除參選 侯友宜：這個時候只要好好做事

衛福部長陳時中昨天接受電台訪問時，一改過去「從未想過選舉」的說法，表示「那是以後的事情，沒辦法說得準」。新北市長侯友宜今表示，在這個時候，只要好好做事，不需要對政治有太多談論。

陳時中在防疫期間的表現獲得國內民眾肯定，日前也陸續要各縣市宣傳當地觀光，顯現陳的高人氣，未來如獲民進黨中央徵召參選2022縣市首長選舉，現任首長如要挑戰連任，陳時中可能成為未來對手之一。

對於陳時中日後不排除參選，侯友宜表示，全國都受到疫情的影響，經濟沒有辦法前進，在這個重要時刻，我們每一個人把自己的角色做好，他好好的拚市政，帶動新北市的經濟發展，全力的衝市政，守護新北市民的健康，相信在這個時刻，我們好好的做事，不需要對政治有太多的談論。