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美豬美牛輸台議題 外交部：尊重衛福部農委會專業考量

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

台北市美國商會昨天發布「2020台灣白皮書」，再度呼籲台美雙方洽簽雙邊貿易協定（BTA），台灣應竭盡所能排除誤會，尤其含萊克多巴胺的美豬、美牛議題；外交部發言人歐江安今天表示，外交部尊重衛福部及農委會對食品安全及產業發展的專業考量，並配合行政院跨部會協調平台機制的共識，將在遵循國際貿易規範，以科學證據為基礎的國際食安標準保障國人健康，並兼顧國內產業發展等原則下審慎處理。

歐江安表示，外交部對台北市美國商會昨天發表2020台灣白皮書建議美國與我國雙方務實處理肉類產品貿易議題、啟動雙邊貿易協定等內容，表示肯定。

歐江安表示，台美經貿關係密切，去年台灣是美國第10大貿易夥伴，美國則為我國第2大貿易夥伴。近年來雙方持續透過「台美數位經濟論壇」、「選擇美國」投資高峰會、籌組農訪團等管道持續深化台美經貿夥伴關係，政府也會掌握台美關係緊密的利基上，持續積極推動雙邊經貿協議。

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