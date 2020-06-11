沒有一黨專政？ 孫大千批蔡英文鬼月沒到已鬼話連篇
針對台北市長柯文哲在台北市議會答詢時指民進黨已經是「一黨專政」，蔡英文總統昨透過臉書表示，民主政治沒有一黨專政，「我們做得好，人民就會給我們機會。我們做不好，人民就會淘汰我們」，這就是民主國家、民主政治。
對此，國民黨前立委孫大千今在臉書批評，鬼月還沒有到，蔡英文就已經開始鬼話連篇了嗎？
孫大千指出，利用權勢影響媒體，抹黑霸凌政治對手，培養網路水軍打擊異己，形成網路一言堂，這難道不是「一黨專政」嗎？
另外，傾全黨之力，組成「罷韓國家隊」，不惜放寬賄選標準，不惜動用國家資源，一舉殲滅了長期以來的眼中釘韓國瑜。這明明就是民進黨的重大勝利，又何必要撇清關係，推給高雄市民呢？
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