批執政黨推託 民眾黨團：監院人事慢半拍 撐香港沒下文

台灣民眾黨立院黨團今天表示，眼看立院臨時會在即，民進黨既然全面執政，屆時要處理的重要議案勿再拖延。民眾黨團團總召賴香伶批評，執政黨不只監察院人事慢半拍，口口聲聲撐香港的人道救援方案也尚未公布，都應加速處理。

立法院預計於本月中下旬召開臨時會，民進黨團預計會納入的議案有NCC、考試院、監察院三項人事同意權案，與「農田水利法」、「國民參審法」等法案，以及前瞻二期預算等。

賴香伶表示，本屆監委任期7月底將屆滿，然而監委名單至今遲遲尚未給予各黨團，相較於同樣7月屆滿的NCC委員名單，在4月就已提出；考試委員8月底任期屆滿，也在5月也已提出人事名單，不明白唯獨監委人事進度托推所為何來。賴香伶批評，這將嚴重壓縮各黨團評估人選是否合適、有無爭議的時間，疑似意圖使各黨失去實質監督權。

民眾黨團赴總召張其祿表示，執政黨一直說要挺香港、撐香港，陸委會兩周前曾答應一周內會提出人道救援方案，然而都是只聞樓梯響，至今都還沒看到方案提出，甚至昨天再次向陸委會詢問方案內容，陸委會依然含糊帶過，沒有正面回應。

張其祿說，適逢香港反送中一周年，12、13日民間團體將在西門與自由廣場舉辦紀念活動，預計提出成立監督機構，並讓民間代表能夠參與，實質推動援助庇護措施；相較於民間力量積極推動，執政黨的行政效率實在落後。

張其祿呼籲，此次臨時會應再討論「港澳條例18條」修法，讓援助過程能更加制度化；目前行政院定調用專案的方式，如此恐無一致的庇護標準，將其法制化才能真正幫助到更多的香港人。