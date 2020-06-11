宜縣長邀登釣魚台掛門牌 總統：依情勢審慎處理

日本石垣市議會提案，擬把釣魚台行政區地址更名為「登野城尖閣」，引發台日爭議。蔡英文總統昨天表

示，釣魚台是中華民國領土，是政府一貫立場，我國秉持的是擱置爭議、共同開發，以和平方式解決爭議，共同維持區域和平穩定。

釣魚台教育協會、中華保釣協會等民間團體日前赴日本台灣交流協會抗議；宜蘭縣長林姿妙則邀請蔡總統一起登島掛門牌。

蔡英文昨主持民進黨中執會，媒體詢問會不會跟林姿妙一起去掛門牌？蔡英文說，「謝謝林縣長邀請，中央政府會依情勢審慎處理，一方面會確保主權立場，一方面也維持區域和平穩定。」

此外，支持高雄市長韓國瑜的「杏仁哥」與桃園市議員詹江村一同前往民進黨中央黨部，高舉看板「釣魚台是我們的」靜坐、直播。

民進黨發言人顏若芳指出，遺憾看到韓粉直播主不斷地利用消費逝者的不幸開直播，民進黨則不予回應。