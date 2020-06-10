柯文哲狂轟民進黨：把不同意見者 都打成檳榔、叉燒包

英、柯互槓！台北市長柯文哲昨在議會備詢時，議員表示罷韓過後，台灣已進入一黨獨大，豈料柯文哲再補刀，認為台灣已經是一黨專政。此話一出，總統蔡英文今下午反擊「民主政治沒有一黨專政」，柯文哲稍早又在臉書PO文，認為民進黨對台灣手足黨同伐異、非我族類從不手軟，只要不同調就是破壞團結、中共同路人，還說民進黨大肆採購媒體，甚至有側翼粉專，質疑「這是『民主』嗎？還是你的民主和大家不一樣。」

柯文哲表示，一黨專政、一黨獨大、一黨優勢，爭執這些名詞定義毫無意義，「我要問的是，這個執政黨到底做了甚麼，有沒有實踐對人民的承諾？有沒有自省能力？」

柯文哲說，這幾年，民進黨完全執政，小英總統說好要司法改革、要推礦業法、要 反媒體壟斷、要實踐居住正義、要華航正名、要兩岸監督條例，這些選前的承諾、人民的期待，如今安在？

柯文哲指出，黨政軍退出媒體，過去是民進黨的大力宣傳的口號，現在卻是大肆採購媒體、置入行銷，還有側翼粉專助攻，讓政策討論幾乎失去空間。

柯文哲提到，2020大選前，蔡總統說要撐香港，如今揚言終止「港澳關係條例」，「選前都是手足，選後音訊全無」，但民進黨對於台灣的手足呢？卻是黨同伐異、非我族類，從不手軟。

柯文哲批評，只要不同調，就是破壞團結，就是中共的同路人。柯質疑，「這是『民主』嗎？還是你的民主和大家不一樣。」