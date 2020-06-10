臉書社群發起罷免 陳致中、高閔琳：尊重選民公民權

高雄市長韓國瑜被罷免之後，臉書上有人發起罷免民進黨高雄市議員陳致中、高閔琳，要罷陳的臉書社群人數到晚間9時已破2000人，臉書中還有網路下載罷免書教戰，並寫上「幾天後應該就有現場收件及連署點」。陳致中和高閔琳都表示尊重選民行使公民權，也都強調會盡力做好民意代表問政、服務選民的工作。

陳致中的議員選區在前鎮、小港區，選舉人口逾28萬，如果要罷免議員，第一階段提議人數要逾2800多人，第二階段連署要逾2萬8000多人，投票的有效同意票要多於不同意票，且同意票要逾7萬多票才能成立。

「要為韓市長和許議長出一口氣」、「感謝民進黨教會大家行使罷免權」，在「罷免陳致中」的社群中，許多人留言表達對罷韓者的不滿，還有列了8位高雄市民進黨籍立委說要罷免立委。「罷陳」社群裡貼上由網路或QRcode下載連署書的教戰方式，有人問下載連署之後要送到那裡？社群回應「幾天後應該就有現場收件及連署點」。

「罷免高閔琳高雄市議員」的臉書粉絲專頁中說明之所以要發起罷高閔琳，是高「不思專注問政品質，只會霸凌意見不同的市民」。按讚的人數尚到900人，粉絲專頁發起人表示要集先集1萬個讚，達到基本媒體曝光能力。

對於有人要罷免他，陳致中表示，罷免是公民權的一環、憲法保障的權利，他都尊重；民主時代，民意代表的權利來自於人民選票的授予，如果做得不好，人民也可以收回；面對民意，永遠要保持最大的謙卑之心，時時刻刻要提醒自己；過去一年多來，他都以議會問政、基層服務這兩個目標自我期許，相信自己有不足的地方，也謝謝鄉親父老給他鞭策、指教，他會檢討改進，也會自我惕勵，希望能愈來愈好，愈來愈進步。