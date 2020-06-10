「罷免陳致中」社團一日增2千成員 前鎮網友提3原因

高雄市長韓國瑜成功罷免後，引來許多民眾紛紛發起罷免反制活動，像時代力量高雄市議員黃捷就被列入名單，日前民進黨高雄市議員陳致中也遭點名，有高雄前鎮區網友在臉書創立「罷免陳致中」社團，單日就有2000多名社員響應，社團也提出三大罷免原因。

臉書社團「罷免陳致中」，提出三大陳致中該下台的原因，分別是，一、陳致中憑著他父親陳水扁的保護傘下當選，在議會質詢只有糟蹋韓市府團隊而已。二、也沒感覺他有做對社會有貢獻的事，浪費百姓的稅金。三，前鎮小港的人民要洗刷污垢，全台灣的人都覺得這地區的人有病，讓嫖X中一直當選。

加入該社團的成員都紛紛激進回應，「老爸貪污國際認證，自己嫖妓台灣認證，這種人不罷免，台灣有何道德可言」、「我也是沒有顏色之分，只是這個人毫無作為，問政看不出成效，我也想投一票罷免他」、「這人，我想罷很久了，他分裂族群，沒有是非，我看不到他對高雄的貢獻」，顯然罷免心態非常強烈。

該社團也在ptt掀起一番討論，不看好的網友紛紛表示「前鎮應該不可能，太綠了，又是議員」、「罷！韓粉想罷都罷！看幾個月後到底有幾案通過」、「所以咧？隨便創個老司機社團，一天也破萬」、「以為罷免這麼簡單喔，笑死」；支持的網友則表示「個人滿討厭致中的，罷一罷也好」、「真的希望說到做到，不要只會鍵盤罷免」、「罷免陳比罷免黃合理多了」。

據了解，陳致中現任是凱達格蘭基金會執行長與高雄市議會議員，2010年以無黨籍身份參選前鎮區、小港區的首屆高雄市議會議員選舉，在當地選區以第一高票3萬2947票當選，2018年再選時，票數僅得1萬5938票，與2010年足足差了快一半。

而目前陳致中位於的前鎮區、小港區，人口約有28萬人，罷免門檻條件是，第一階段連署需有1%才能通過，第二階段則要10%，約要有2萬8000多人同意，成案後，同意罷免要超過25%，等於要有逾7萬張票。目前該社團的支持聲浪有2千人，離目標還有不少距離，而高雄該區一向是綠色大本營，是否能順利成功罷免，難度非常高。