接見黨籍立委談許崑源 韓國瑜激動怒批民進黨還在黑
高雄市長韓國瑜後天去職，國民黨團10餘位立委下午前往鳳山行政中心拜會韓，為韓送暖。與會立委轉述，會中韓對於遭罷免，這是高雄市民的抉擇，責任他自己扛，沒有話說；但談到綠營狂酸議長許崑源輕生，則是氣到差點激動落淚。
與會立委表示，韓國瑜在與黨籍立委座談過程，盛讚許崑源是為了台灣民主與未來壯烈犧牲，但民進黨的人卻到現在還在黑，非常不厚道。
韓國瑜在會中也提醒，民進黨現在有權、有錢、有矛、有盾，國民黨現在應趕緊掌握助未來方向，團結一致應戰才是最重要的事情。
與會立委表示，韓國瑜今天在接見黨團立委時，對於自己遭罷免窘境，仍維持一派灑脫，爽快暢談遭罷免後心情與看法；不過在談到許崑源輕生時，一則因傷感心情沉重，一則氣憤綠營特定人士仍酸言酸語，眼眶一度泛紅，眼淚快流下來。
與會立委也提到，韓國瑜在接見過程，特別對於立院國民黨團從5月初到6月初連續安排6次到高雄市政考察表示感謝，也拜推黨籍立委後續能繼續協助高雄市政推動，特別是牽涉下一代競爭力的雙語教學，更懇託黨籍立委們全力協助。
今天下午國民黨團拜會韓國瑜行程由前立委黃昭順居間穿針引線聯繫，在黨團書記長蔣萬安、副書記長林奕華帶隊，包含立委林德福、馬文君、陳超明、李德維、吳怡玎、魯明哲、陳以信、吳斯懷、張育美、溫玉霞等均出席與韓座談。
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