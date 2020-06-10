接見黨籍立委談許崑源　韓國瑜激動怒批民進黨還在黑

高雄市長韓國瑜後天去職，國民黨團10餘位立委下午前往鳳山行政中心拜會韓，為韓送暖。與會立委轉述，會中韓對於遭罷免，這是高雄市民的抉擇，責任他自己扛，沒有話說；但談到綠營狂酸議長許崑源輕生，則是氣到差點激動落淚。

與會立委表示，韓國瑜在與黨籍立委座談過程，盛讚許崑源是為了台灣民主與未來壯烈犧牲，但民進黨的人卻到現在還在黑，非常不厚道。

韓國瑜在會中也提醒，民進黨現在有權、有錢、有矛、有盾，國民黨現在應趕緊掌握助未來方向，團結一致應戰才是最重要的事情。

與會立委表示，韓國瑜今天在接見黨團立委時，對於自己遭罷免窘境，仍維持一派灑脫，爽快暢談遭罷免後心情與看法；不過在談到許崑源輕生時，一則因傷感心情沉重，一則氣憤綠營特定人士仍酸言酸語，眼眶一度泛紅，眼淚快流下來。

與會立委也提到，韓國瑜在接見過程，特別對於立院國民黨團從5月初到6月初連續安排6次到高雄市政考察表示感謝，也拜推黨籍立委後續能繼續協助高雄市政推動，特別是牽涉下一代競爭力的雙語教學，更懇託黨籍立委們全力協助。