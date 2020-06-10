罷韓案餘波盪漾 民進黨改端午節後召開立院臨時會

立法院即將召開臨時會，處理包括考試院、監察院和NCC人事同意權案、水利會組織法、國民參審制度等。民進黨團原希望愈快愈好，有意在6月16日開會，但隨著高雄市長韓國瑜罷免案餘波盪漾，民進黨團經討論後，決定在端午節之後在開會，「讓事情冷靜一下」。

立法院第10屆第1會期在5月29日結束，民進黨團書記長鍾佳濱日前表示，民進黨團預計於6月中下旬召開臨時會，屆時將處理5大案，包括：NCC、考試院、監察院三項人事同意權案，法案部分要處理的則包括「農田水利法」、「國民參審法」，以及前瞻二期預算等。民進黨團也將在臨時會處理華航、護照正名公決案。

原來舉行臨時會時間點落在端午節前後，考量到前瞻二期預算於16日之後結束協商冷凍期，民進黨團希望是在6月16日之後，30日以前舉行。原來考量為防夜長夢多，希望愈早開會愈好，傾向在6月25日端午節前開會，時間點落在16日或23日。

不過，隨著韓國瑜罷免案，再加上高雄市議長許崑源墜樓身亡，引發藍營支持者揚言發動「報復式罷免」，同時計畫在13日上凱道抗議，據了解，民進黨團經討論後，希望給予國民黨更多時間、空間處理內部問題，也讓整件事冷卻一下，希望在端午節之後開會，時間點最快落在6月30日。