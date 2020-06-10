美國商會籲開放美豬 呂玉玲：人民健康與經濟不容交易
台北市美國商會今發表2020年度白皮書，表示台美關係正處於歷史高點，台美應「務實」解決美豬、美牛等歧見。國民黨立委呂玉玲提醒蔡政府，政府是人民選出來的，應將自己人民健康放最優先，人民健康與經濟不容拿來和他國交易。
呂玉玲表示，多年來民進黨主張不應開放美豬，即使上屆聲勢浩大，連民進黨地方首長都率先轉彎喊出準備好了，也不敢貿然為之；但現在局勢不同，民進黨國內民調高，國際又仰賴美國持續支持，民進黨轉彎開放美豬恐怕是遲早的事情。
呂玉玲提醒，蔡政府身為中華民國政府，就應該要以中華民國國民的利益為最優先，美國豬肉進口會衝擊台灣本土豬農的利益，更有瘦肉精殘留的疑慮，人民健康與經濟不容拿來和他國交易。
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