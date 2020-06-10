影／總統吃蚵仔煎滅柯？林右昌：食物何辜邀柯吃泡泡冰

蔡英文總統昨天在基隆大啖蚵仔煎，被外界解讀為要「滅柯（柯文哲）」。蔡總統今天回應，想像力太豐富。柯文哲也說「那我每天吃空心菜」，引發網路熱議蔡總統吃「蚵仔煎」的話題。昨天安排行程的基隆市長林右昌今天下午急澄清，太政治聯想了，食物都是無辜的，並邀柯文哲來基隆，他會請柯吃「泡泡冰」。

林右昌說，昨天是他安排和規畫總統去吃蚵仔煎，不可能有什麼罷柯的想法，大家太多政治的聯想，蔡英文總統很無辜，吃蚵仔煎是他安排他去吃的，他覺得這時候要少一點政治的聯想比較好，能像過去大家一起防疫，這不是很好的事嗎？不要這樣吵吵鬧鬧「鬥嘴鼓」，民眾也不會很喜歡，總統真的很無辜。

被問到是否有意選台北市長？林右昌先笑了一下，接著表示，這家炭烤蚵仔煎作法很不一樣，真的是全台最好吃，所以才安排沒吃過的總統去吃，昨天不只吃蚵仔煎，還喝蚵仔湯、營養三明治、愛玉湯、吃湯圓，「大家真的想太多了」。

媒體詢問台北市副市長黃珊珊今天在網路媒體接受專訪時，不否認2022選台北市長，請問市長的看法。林右昌說，尊重她的想法，他現在就是把基隆市長的工作做好，其他並不多想。

被問到柯文哲說，「那我每天吃空心菜」，最近炮火很大。林右昌說，大家不要陷入政治的口水，老百姓不會喜歡，食物都是無辜的，不管空心菜、蚵仔煎，關他們什麼事情，如果柯市長有空到基隆來，他會帶他去吃泡泡冰。記者再問為何要吃泡泡冰，是暗喻泡沫化嗎？林右昌大笑，「食物都是無辜的，好吃的東西不要政治的聯想，好好吃就好了」。