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柯文哲也挨批財政紀律差 追加減預算案一讀未過關

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市議會下午討論日前市府送審的第一次追加減預算案。記者楊正海／攝影
北市議會下午討論日前市府送審的第一次追加減預算案。記者楊正海／攝影

北市長柯文哲常批評其他縣市政府財政紀律差，但柯市府的廣慈博愛園區新建工程預算18.7億元，去年被議會抓包編在社會福利發展基金內，被指逃避議會監督，美化帳面數字。北市府日前以追加減預算案送審，卻認為用不到18.7億元，改追加6億元公務預算，下午在大會遭議員批評亂編預算，沒有財政紀律，要求提懲處失職人員名單，才會讓此預算案交付委員會審查。

由於市府因應新冠肺炎疫情、颱風等災害搶險的災害準備金，以及漢中街45號國有土地有償撥用第一期價購款預算，都和廣慈案包在一起送大會一讀，也一併遭暫擱。

陳政忠批評市府「半暝呷西瓜，反症」，預算應該要有一貫性，為何前後差這麼多，去年審預算時，市府說有急迫性，18億元一毛都不能少，結果5個月後，變成只要6億，這不但應追究責任，市府應該要做專案報告，把原因跟議會講清楚。

下午在大會討論北預算案時，王浩也說，柯市府把新建工程預算編在社發基金內，就是逃避議會監督，因為基金運用可併決算，可以挪用，不需要議會同意，結果廣慈案預算去年市府被抓包後，議會做成決議，要求把工程款轉成正常的公務預算，結果變成照妖鏡，現在18億變成只要6億，這12億的差別，在於占了北市12億資金，原本可用於對市民有益的事。

主計處長鄭瑞成解釋，最主要是的原因是在工程進度，109年工程進度可能不需要這麼多錢，所以就把這個錢先移到110年再來編，希望議員能支持。但陳政忠、王浩認為公務預算要放在陽光下，放在基金就是黑暗的角落，沒有財政紀律，堅持市府要有懲處名單才放行，將預算案暫擱，下周三再審。

北市 新冠肺炎 疫情

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