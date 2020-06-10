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蔡總統：民主政治沒有一黨專政
蔡英文總統稍早透過臉書表示，民主政治沒有一黨專政，我們做得好，人民就會給我們機會。我們做不好，人民就會淘汰我們，這就是民主國家、民主政治。
蔡總統說，選舉跟罷免，都是人民的基本權利。這一次，高雄市民就用民主的方式，替自己的家鄉做出了決定，對所有政黨和政治人物來說，都必須尊重，也應該有所警惕。人民才是國家的主人，既然承擔公職，就要全力以赴，這是我們的本分。
對於許崑源議長過世，蔡總統表示，民進黨在第一時間就表達哀悼，希望家屬節哀保重。後續的調查，也由檢調進行當中。她要再一次強調，任何生命的逝去，不分黨派都同感悲傷和哀悼，但不論任何人或團體，都應該保持理性，不該消費逝者。
蔡總統說，投票已經結束，希望各方都能理性面對，也能沉澱心情。建設高雄是她的承諾，不管誰當市長，她都不會忘記這個承諾。至於補選的提名，民進黨會有機制來做決策，高雄的建設和對高雄的承諾，都會納入考量。
蔡總統表示，只要好好建設高雄，讓高雄更好、更進步，沒有人會是輸家，高雄市和高雄市民，都會是贏家。
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