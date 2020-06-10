民進黨通過高雄市長補選徵召辦法 同志不准互相攻擊

民進黨中執會今天通過高雄市長補選徵召辦法，內容包括同志不准互相攻擊，且提名人選應以勝選、為黨舉才、為國選賢與能為原則，就人選之操守能力、價值理念進行整體評估，俾能爭取民眾認同，強化民眾對民進黨的信任與支持。但具體人選並未討論。

辦法提到，民進黨提名人選，應以勝選、為黨舉才、為國選賢與能為原則，就人選之操守能力、價值理念進行整體評估，俾能爭取民眾認同，強化民眾對民進黨信任與支持。主席就前條可能提名候選人，經徵詢、協調、考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後，提名適當人選經中央執行委員會同意後徵召之。

辦法也提到，徵召過程中，擬爭取提名之同志應遵守民進黨黨章之規定，不得互相攻訐，不得傷害民進黨形象，違者得不列入可能提名名單，其情節嚴重者，送交議決，依違紀行為處分。該辦法經中央執行委員會通過後實施。

民進黨發言人顏若芳補充說明，因應外界情勢的變化，會中同時決議授權中常會同意徵召人選。