影／柯文哲親頒聘書 謝立功：在民眾黨繼續做好用的人

台灣民眾黨今天舉行記者會，宣布秘書長謝立功正式就任。柯文哲表示，多元開放是民眾黨的政治主張，用人只問能力和團隊需要，從不看過去背景，基於這個需求，邀請謝立功擔任秘書長，扮演調和鼎鼐的角色。

謝立功則說，民眾黨是新興政黨，沒有包袱、開放多元，主席柯文哲的特色就是清廉透明、具有國家治理觀、有執行力，調和鼎鼐是重要的工作，他會扮演好角色。他強調，「有媒體朋友形容，用過我的人都說我很好用，我會繼續再民眾黨做一個很好用的人」。

會後有媒體問到，民眾黨內對找謝立功出任秘書長似乎有些雜音，柯文哲說，民眾黨的特色，是不會去看他過去的身分或地位，而是看他這個階段適不適合黨的需要，才是最重要的考量。

柯文哲還舉例，劉世芳的姊姊當台北市立動物園長，他是看到新聞才知道，在北市府兩輪遴選投票都沒有人提到這問題，所以「大家只看適不適合當園長，誰管他是誰的姊姊或妹妹。」這是民眾黨最大特色，他也覺得這特色才能解決台灣很多政治上的問題。