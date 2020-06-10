國民法官第五度協調 民團火大：執政黨不聽 就上街抗議

蔡英文總統於就職演說時宣示要通過「國民法官法」，立法院民進黨團今晚將第五度與民團協調，「陪審參審一併試行推動大聯盟」則提前呼籲在朝野達成共識前，國民法官不得草率立法，並訴求陪審參審兩制併行，強調如果執政黨不聽，將上街頭遊行抗議，並要求司法院長許宗力下台。

針對國民法官法，為配合總統宣示，民進黨團有意在立法院臨時會通過，並四次與民團協調，至今尚未達成共識，今晚將第五度協商。由包括民間司法改革基金會、台灣陪審團等民團共同組成的「陪審參審一併試行推動大聯盟」今下午聯合國民黨、民眾黨和時代力量黨團舉行記者會，呼籲執政黨不得草率立法，並支持參審陪審兩制併行的方案。

據了解，蔡總統多次關心國民法官法的進度，不但在日前中常會中，強調「國民參與刑事審判」草案的名稱混淆民眾，應改為「國民法官法」，也在昨日於官邸與綠委茶敘時，費時討論相關修法。

雖然民進黨團與民團多次協調，但司法院與民團各持己見，民進黨團也認為已在司法法制委員會審查中做出最大的讓步，但仍無法得到民團的諒解。據知情人士指出，因參審與陪審制度不同，併行方案於實務上亦不可行，獲得共識的機會不大。

民團今則針對陪審參審併行的試行，提出他們認為具體可行的草案版本，並針對司法院的疑慮做說明，其中有五大重點，包括「以犯罪類型區別陪審或參審的適用」、「明定陪審判決書的內容」、「陪審團無法達成評決時，羈押中被告的處理」、「陪審制判決上訴與再審的要件」，以及成立「成效評估委員會」。

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍，呼籲蔡政府要做有感改革，而不是有改就好，強調執政黨若不聽，民間要集結起來遊行抗議，並認為許宗力是司法改革的最大絆腳石，將訴求他下台。

鄭文龍也批評蔡總統昨日與綠委茶敘，竟向立委主動說明參審陪審，要他們去跟民眾溝通。他質疑，「總統的手可以伸進立法院嗎？」呼籲總統要注意憲政的份際。

國民黨團總召林為洲則呼籲，臨時會不應該處理這樣大的改革法案，應該留到正常會期討論。