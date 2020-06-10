高雄市長補選 李乾龍：國民黨不會缺席
國民黨今到高雄市黨部舉行中常會，秘書長李乾龍說，接下來以後補選開始，還會再來高雄，補選人選正在尋覓當中，國民黨補選不會缺席。副秘書長謝龍介說，補選人選會讓高雄人知道國民黨的誠懇，從高雄再出發。
韓國瑜決定不提罷免無效訴訟，選擇接受結果。李乾龍說，有跟韓市長溝通過，都尊重市長的決定。韓對此決定沒有猶豫，很堅決。
對於不訴訟是否造成黨中央提名補選策略破局？李乾龍說，沒有什麼策略破局，黨一向都尊重韓的選擇。至於補選人選，則正在尋覓當中，他並開玩笑指在旁的新聞局長鄭照新也是其中之一，鄭嚇一跳急忙否認「沒有、沒有」。
李笑說，開玩笑的，但當然有正在尋覓人選，當然選在地的，補選國民黨不會缺席。
謝龍介說，相信很快就會有補選人選，盡量滿足在地、專業等條件，讓高雄人知道國民黨是誠懇的，願意跟鄉親一起打拚，「我們會從高雄再出發」。
被問到你是韓跟黨中央是否漸行漸遠？謝龍介否認說沒有，並指很多人為韓惋惜，「但我們接受，接受以後就要重新出發」。他並以「日久見人心，路遙知馬力」，替韓加油打氣。
對於外傳黨中央希望韓可以提訴訟拖延尋覓補選人選時間，謝龍介說，黨中央從頭到尾就是尊重韓市長，「我個人認為提訴訟再去安排什麼人選，我們南部人不喜歡這種政治算計，就像執政黨算計、計較，反而南部人不喜歡這個，所以不要有任何算計，重新出發」。
謝並表示，他很早就建議韓要先休息，先休息一陣子，兩年多了，也很累了，為國家付出，不管在什麼地方都可以做事。
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