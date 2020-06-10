蔡英文吃蚵仔煎喻「滅柯」？ 柯文哲：那我每天吃空心菜

高雄市長補選傳出藍白合作可能性，也牽動民進黨與民眾黨關係。台北市長、民眾黨主席柯文哲今天表示，黨政軍退出媒體當初是民進黨提出的主張，如今民進黨卻變成當年自己要推翻的人，而這也是被外界抱怨的原因。

民眾黨今天舉行移民署前署長謝立功出任黨秘書長記者會。媒體詢問，蔡英文總統昨天在基隆大啖蚵仔煎，被外界解讀為要「滅柯」，如何看待。柯文哲回應，「那我每天吃空心菜」並稱這很無聊。

媒體詢問，現在是否把民進黨視為最大對手，日前才會重砲批民進黨「一黨專政」。柯文哲以黨政軍退出媒體為例，反問這當年是哪個黨的主張？現在呢？柯文哲說，這就是有時候會發出抱怨的原因「民進黨怎麼變成當年要推翻的人」。