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罷免黃捷後目標指向罷免蔡英文 陳致中也遭點名要罷免
高雄市長韓國瑜遭罷免，挺韓團體揚言展開報復式罷免，時代力量高雄市議員黃捷被列入名單，目前連署已經突破1.1萬份；臉書粉絲專頁「罷免黃捷」發文表示罷免黃捷只是開始，最終目標是罷免總統蔡英文，戰術是先將立法院民進黨立委罷免，聯合友黨全盤衝立法院2/3席次。
目前泛綠營民代被點名罷免的人包括時代力量高雄市議員黃捷、民進黨桃園市議員王浩宇、民進黨北市議員梁文傑、台灣基進台中立委陳柏惟、及民進黨高雄立委劉世芳；另外民進黨高雄市議員陳致中也遭點名，有高雄前鎮人近日在臉書創建「罷免陳致中」社團，目前已有一千多人加入。
臉書粉絲團「罷免黃捷」8日則發文表示「韓市長究竟做錯什麼，這些罷韓的人要如此追殺，因為黃捷是罷韓先驅」，韓粉也要做出反制；粉絲團除公告罷免黃捷的連署站地點，還透露罷免黃捷的最終目標是罷免蔡英文。戰術上先將立法院民進黨立委罷免，聯合友黨全盤衝2/3席次。還要動員號召所有社團、群組以及全面各縣市較有可能的立委來支持他們。
至於罷免門檻，黃捷選區鳳山人口有28萬7829人，第一階段1%約要2900份已經通過，第二階段10%則要2萬9000多份，目前已經突破1.1萬份，韓粉們要拚「40天衝3萬3000份」。
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