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台灣進入仇恨式民主 新黨發動罷免3Q哥陳柏惟

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
新黨青年軍林明正（左）、王炳忠（右）與蘇恆上午舉行記者會，號召罷免台灣基進立委陳柏惟，由新黨來依照「罷韓」的時間序來進行罷免標準流程。記者蘇健忠／攝影
新黨青年軍林明正（左）、王炳忠（右）與蘇恆上午舉行記者會，號召罷免台灣基進立委陳柏惟，由新黨來依照「罷韓」的時間序來進行罷免標準流程。記者蘇健忠／攝影

高雄市長韓國瑜遭罷免確定，引發挺韓民眾不滿，要遍地烽火發起罷免戰反制。新黨青年軍上午宣布，即日起將依據中選會認證、內政部背書、法務部護航的罷韓流程，發動罷免台中市第二選區立委陳柏惟，明年2月1日遞罷免提議連署書。

新黨發言人王炳忠表示，新黨選擇優先罷免陳柏惟是因為有民意支持，而且草包優先罷免。王說，依據罷韓流程，韓國瑜就任滿月罷韓連線已成立，現在陳就任已4個多月新黨才發動罷免還慢了一點，但新黨會後來居上，把3Q哥Fire掉。

新黨青年軍成員蘇恆推估，陳柏惟選區有29萬餘選舉人，罷免第一階段連署書只要2900多份，第二階段2萬9000份，之後投票約7萬多同意票即可，要求票數與罷免高雄市議員黃捷差不多，建議陳柏惟好好研究選罷法，因為他非常危險。

蘇恆表示，各界一直以為罷免要到被罷免者就職滿一年以後才可以開始啟動，但韓國瑜2018年12月25日就任，2019年3月24日公民割草行動成立，2019年7月19日罷韓大遊行開始線上集資，去年底發動港獨跟台獨合流的罷韓大遊行。

蘇恆質疑，罷韓過程，中選會主委李進勇說如果找不到投開票所就剁頭，法務部對30元賄選標準只是大家想像，法務部Logo可以隨便大家使用，內政部同意被罷免者就職未滿一年就可被連署罷免。

蘇恆批評，罷韓通過後，台灣民主進入新篇章，過去大家自豪政權可以和平轉移，現在只要不喜歡的對象當選，就可立即啟動罷免，台灣民主進入仇恨民主。

蘇恒揶揄，感謝這次罷韓過程中選會不中立、法務部不公正、內政部充滿民進黨色彩，國家機器如此張牙舞爪積極參與，給新黨現在發動罷免陳柏惟依據，讓大家知道原來罷免可這樣子做，盼相關單位對新黨發動罷免3Q哥也應標準一致。

新黨青年軍成員林明正則叫陣國民黨，要國民黨膽識好一點，人家罷免你一個市長，你至少要罷免人家10個立委；新黨今天先開第一槍，也歡迎網友舉報10大惡人，要把罷免變成全民運動，現在民主進入新篇章，當選就是罷免的開始。

罷免 新黨 罷韓

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