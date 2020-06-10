民進黨連江縣黨部7月舉辦黨職選舉 李問提4大理念參選

蔡英文總統在5月20日回任黨主席首日，決議通過設立民進黨「連江縣黨部籌備委員會」，並由2020民進黨馬祖立委候選人李問擔任召集人，李問今表示，民進黨將在7月11日舉辦史上第一屆連江縣黨部黨職選舉，他也提出4大理念來參選黨部主委。

李問表示，蔡英文在回任黨主席的第一天，完成全國唯一沒有民進黨地方黨部縣市的「最後一塊拼圖」，除代表執政團隊對離島建設發展的重視外，還有為全民服務的決心。

依據民進黨「地方黨部設立辦法」黨內規章，籌備委員會設立2個月內，須辦理黨職選舉選出地方黨部幹部，並正式成立縣黨部，今野宣布將在7月11日進行第一屆連江縣黨部黨職選舉。

李問除了宣布參選連江縣黨部主委，持續為民進黨在馬祖爭取支持外，也提出「監督縣政，良性競爭」、「雙向溝通，創造雙贏」、「完善黨部體制，鼓勵新人參政」、「堅持民主價值，團結台澎金馬」4大理念。

第一，因馬祖無民進黨籍議員，地方黨部須肩負監督縣府功能，而馬祖長期缺乏政黨政治，民眾權益受到漠視，甚至有荒腔走板施政，卻無法給縣府適當壓力，相信政黨間有競爭也有合作，才能為地方創造進步。

第二，為地方創造更多元的政治生態，而在民進黨內，也可促進執政團隊更重視離島的聲音，且更重視多元文化與多元族群的觀點。

第三，新成立的連江縣黨部如同新創公司，所有運作機制須逐一建立，希望透過參考其他黨部經驗，同時帶入年輕世代的活力，並鼓勵新人參選地方公職。

第四，「台澎金馬」各地有獨特的歷史文化，，共同享有得來不易的民主制度，多數馬祖人不僅希望產業不斷成長創新，同時也要確保民主、自由與公民權益不受損，馬祖就算不斷改變，也依舊是閩江口的民主燈塔，海上的民主長城。

李問表示，作為一個民主政黨，民進黨堅持黨內民主程序，堅持以全程公開、透明的原則完成黨內選舉，因此懇請馬祖黨內同志的支持，共同創造歷史外，也希望台澎金馬能團結一心。