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要群眾穿白衣 韓國瑜：盼政治回歸質樸、純淨一面

聯合報 / 記者王慧瑛楊濡嘉蔡孟妤／高雄即時報導
鋼鐵韓粉雷郁媚等人，要送給韓市長的禮物是一把「萬民傘」，國旗造型傘上頭布滿支持者的簽名，表達對韓市長的心意。圖／雷郁媚提供
鋼鐵韓粉雷郁媚等人，要送給韓市長的禮物是一把「萬民傘」，國旗造型傘上頭布滿支持者的簽名，表達對韓市長的心意。圖／雷郁媚提供

解職前夕，高雄市長韓國瑜昨晚在臉書以「感恩．守望」為題，對支持者發出穿雲箭動員令，他說，6月11日是市府團隊上班最後一天，想與市民朋友好好道別，要支持者當天著白色上衣，全程戴口罩盡量靜默，以感謝取代仇恨團結守望高雄。韓國瑜今天說，辦這場活動用意是為撫平群眾不安心情，以愛與包容取代對立，穿白衣是希望政治能回歸質樸、純淨一面。

國民黨行動中常會今天下午到高雄舉行，黨主席江啟臣在開會前，將率中常委、黨務主管到議長許崑源靈前上香，接著到黨部開會，韓國瑜說，他是地主，一定會出席。

記者問韓國瑜，穿白衣是否有控訴黑韓產業鏈的意涵，韓說，最主要還是希望政治回歸質樸、純真一面，別用不當方式傷害民主與社會。

韓說，罷免案通過後，接著發生議長墜樓身亡意外，群眾充滿無奈、不安，社會瀰漫低氣壓，希望這場活動能撫平大家不安的心情，他與團隊會簡短地對群眾說說話，也感謝支持者一路相挺。

鋼鐵韓粉雷郁媚等人，要送給韓市長的禮物是一把「萬民傘」，國旗造型傘上頭布滿支持者的簽名，表達對韓市長的心意。

雷郁媚說，一群死忠支持者認為，想要保護韓市長，建議送市長離開市府的那天，大家護送他，送他一把萬民傘，讓歷史留下名聲。

高雄市長韓國瑜昨天與團隊拍畢業照時，場邊有一群支持者高呼加油，也拿帽子等小物要韓簽名。本報資料照片
高雄市長韓國瑜昨天與團隊拍畢業照時，場邊有一群支持者高呼加油，也拿帽子等小物要韓簽名。本報資料照片
鋼鐵韓粉雷郁媚等人，要送給韓市長的禮物是一把「萬民傘」，國旗造型傘上頭布滿支持者的簽名，表達對韓市長的心意。圖／雷郁媚提供
鋼鐵韓粉雷郁媚等人，要送給韓市長的禮物是一把「萬民傘」，國旗造型傘上頭布滿支持者的簽名，表達對韓市長的心意。圖／雷郁媚提供
鋼鐵韓粉雷郁媚等人，要送給韓市長的禮物是一把「萬民傘」，國旗造型傘上頭布滿支持者的簽名，表達對韓市長的心意。圖／雷郁媚提供
鋼鐵韓粉雷郁媚等人，要送給韓市長的禮物是一把「萬民傘」，國旗造型傘上頭布滿支持者的簽名，表達對韓市長的心意。圖／雷郁媚提供
鋼鐵韓粉雷郁媚等人，要送給韓市長的禮物是一把「萬民傘」，國旗造型傘上頭布滿支持者的簽名，表達對韓市長的心意。
鋼鐵韓粉雷郁媚等人，要送給韓市長的禮物是一把「萬民傘」，國旗造型傘上頭布滿支持者的簽名，表達對韓市長的心意。
高雄市長韓國瑜昨天與團隊拍畢業照時，場邊有一群支持者高呼加油，也拿帽子等小物要韓簽名。本報資料照片
高雄市長韓國瑜昨天與團隊拍畢業照時，場邊有一群支持者高呼加油，也拿帽子等小物要韓簽名。本報資料照片

韓國瑜 江啟臣 口罩

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